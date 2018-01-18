القاهرة : الجمعة 19 يناير 2018
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الخميس 18/يناير/2018 - 11:42 م

بعد تعيين المتورط في محاولة اغتيال «مبارك» وزيرًا.. البشير يستعين بالعقل المدبر للعملية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
وائل خورشيد
dostor.org/2026461

استدعى الرئيس السوداني عمر البشير حرسه القديم من الحركة الإسلامية مرة أخرى لدعمه ومساعدته في انتخابات الرئاسة المقبلة 2020.

وقالت مصادر لصحيفة «الراكوبة» السودانية، اليوم، إن «طموح البشير للترشح لولاية جديدة لا يقرها الدستور في انتخابات 2020 استدعاه للاستعانة بالحرس القديم في الحركة الإسلامية بقيادة نائبه السابق علي عثمان طه».

وحسب الصحيفة، اجتمع البشير مع نائبه الأول سابقًا علي عثمان طه في القصر الجمهوري؛ للوصول إلى تسوية بشأن خلافاتهما السابقة.

وأبعد البشير نائبه الأول للانفراد بالسلطة بمنأى عن الإسلاميين الذين أعلنوه رئيسًا للبلاد بعد انقلابهم على نظام ديمقراطي منتخب في عام 1989.

وأضافت الصحيفة أن البشير تعهد بتسكين طه في منصب رفيع، مقابل أن يحسم له الأخير أمر اختياره داخل شورى الحركة الإسلامية ومؤتمر عام الحزب قبيل الانتخابات المقبلة.

يذكر أن علي عثمان طه العقل المدبر لمحاولة اغتيال الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا عام 1995.

وأثيرت شكوك حول تورط السودان في محاولة اغتيال «مبارك» حتى حسمها الشيخ الراحل حسن الترابي زعيم حزب المؤتمر الشعبي السوداني، في تسجيل فيديو نشر بعد وفاته، وأكد فيه أن طه وجهاز الأمن السوداني هم من كانوا وراء محاولة الاغتيال.

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