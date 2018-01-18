كنيسة العذراء مريم الجديدة بحلوان تحتفل بعيد الغطاس

شهدت كنيسة السيدة العذراء مريم والملاك غبريال والقديس بشنونة، منذ ساعات قليلة، بمنطقة جمال عبد الناصر بحلوان، احتفالية قداس عيد الغطاس، لأول مرة، وسط حشد كبير من شعب الكنيسة والمهنئين، المسلمون منهم والأقباط.



وترأس القداس القس تواضروس القس أرميا، راعى الكنيسة ذاتها، كما أرسل برقية تهنئة للكنيسة المستشار لبيب حليم، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة الإدارية العليا.



يذكر أن عيد الغطاس من الأعياد السيدية الكبرى، بالكنيسة الأرثوذكسية، ويعد تذكارًا لمعمودية السيد المسيح التى تمت من قبل يوحنا المعمدان فى نهر الأردن.