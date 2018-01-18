ترامب: إغلاق الحكومة سيكون مدمرًا للجيش الأمريكي

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدم تمرير الديمقراطيين لمشروع قانون يمول الحكومة مما يهدد بخطر إغلاقها.



وكتب ترامب عبر موقع «تويتر» اليوم، أن إغلاق الحكومة سيكون مدمرًا للجيش الأمريكي، مستنكرًا ضعف اهتمام الديمقراطيين.



وكان رئيس الولايات المتحدة أكد في تصريحات سابقة على موقع التواصل الاجتماعي أن الديمقراطيين يريدون إغلاق الحكومة.



ويرفض الديمقراطيون تأييد مشروع قانون تمويل الحكومة دون التوصل إلى اتفاق لحماية الآلاف من المهاجرين الشباب من التعرض لعمليات الترحيل.



ومن المقرر أن تتعرض الحكومة الأمريكية للإغلاق منتصف ليل غد الجمعة ما لم يقم الكونجرس الأمريكي بتمرير مشروع قانون الإنفاق لتمويل الحكومة.