«المالية» توضح برنامج عمل الوزارة في إطار مبادرة الشفافية والإفصاح المجتمعي

اجتمعت سارة عيد نائب مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية ومنسق عام لمبادرة الشفافية، اليوم، بمجموعة من الإعلاميين والصحفيين الاقتصاديين ضمن فعاليات دورة الكاتب الصحفي سعيد سنبل التي يعقدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالتعاون مع إدراة البورصة المصرية في محاضرة بعنوان «نظرة عامة عن الاقتصاد ورؤية مستقبلية ما بعد الإصلاح الاقتصادي» بمقر مركز التدريب والدراسات الإعلامية.



وتناولت نائب مساعد الوزير مقدمة عامة عن الاقتصاد ودور كل من السياسة المالية والنقدية وأهمية التنسيق بينهما عند اتخاذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي، كما تناولت أهم عناصر البرنامج والتحديات التي يواجهها، وكذلك نقاط القوة وما تم تنفيذه حتى الآن.



وتطرقت نائب مساعد وزير المالية للحديث عن برنامج عمل وزارة المالية في إطار مبادرة الشفافية والإفصاح المجتمعي، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تتضمن رفع وعي المواطن برؤية الدولة وأهداف وزارة المالية في النمو والتشغيل والحماية الاجتماعية من خلال موقع تفاعلي يشمل نشر البيانات والمعلومات في الوقت المحدد وتفاعل المواطنين معه عن طريق استطلاعات الرأي المختلفة.