القاهرة : الجمعة 19 يناير 2018
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الخميس 18/يناير/2018 - 10:55 م

«تعليم المنيا»: إحالة واقعة كتابة آية قرآنية بـ«المقلوب» للشؤون القانونية

محمد محمود
محمد محمود
المنيا ـ على حسين
dostor.org/2026452

أكد محمد محمود عزب وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة المنيا، أنَّه تمَّ تحويل موضوع وجود خطأ بمادة الدين الإسلامي بامتحانات الشهادة الابتدائية بكتابة آية قرآنية من الشمال إلى اليمين للشؤون القانونية للتحقيق في الواقعة وتحديد المخطئ ومعاقبته.

وأضاف «عزب»، أنَّ هذا الخطأ تمَّ اكتشافه بإدارة العدوة التعليمية من خلال غرفة العمليات بالمديرية والتي يترأسها صفوت جارح وكيل المديرية ومعه مدير التعليم العام تمَّ تشكيل لجنة من موجه المادة والذي اكتشف وجود آية قرآنية بورقة الأسئلة مكتوبة من الشمال لليمين فقام بعمل مذكرة بالواقعة وتحويلها للشئون القانونية للتحقيق في هذا الموضوع.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم على أن المديرية لن تتوانى عن معاقبة أي مخطئ وأن جميع العاملين بالمديرية بذلوا جهود شاقة خلال فترة الامتحانات حتى تتم بصورة جيدة.

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