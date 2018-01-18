إغلاق ميناء نويبع لسوء الأحوال الجوية

أعلن ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أنه تم إغلاق ميناء نويبع البحري بجنوب سيناء في تمام الساعة التاسعة مساءً، نظرًا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح التي بلغت 22 عقدة جنوبي.



ويتابع مركز عمليات الهيئة الرئيسي الموقف بالتنسيق مع المراكز الفرعية بالموانئ والهيئة العامة للأرصاد الجوية للحفاظ على انتظام وسلامة الملاحة البحرية.



وشدد اللواء هشام أبوسنة، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، على مديري الموانئ باتخاذ كل التدابير الاحترازية اللازمة للتأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية؛ حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات.