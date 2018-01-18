ضبط متهم بحوزته مليون ريال برازيلي في محطة سكك حديد أسيوط

ضبطت وحدة مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد أسيوط، اليوم، (م.ع.ع) 25 سنة، خلال تواجده في المحطة، وبتفتيشه وقائيًا عثر بين طيات ملابسه على 100 ورقة عملة برازيلية (كل ورقة فئة 10000 ريال) بإجمالي مليون ريال برازيلي.



وبسؤال المتهم عن مصدر تحصله على المبلغ المالي أقر بأنه تحصل عليها خلال فترة عمله بدولة ليبيا وأنه بقصد بيعها لأحد الأشخاص يعمل بتجارة العملة.



وبالكشف عنه تبين أنه مطلوب في قضية جنح مركز شرطة المنشأة «تبديد» حصر غيابي بالحبس لمدة سنة وكفالة 200 جنيه.



وكلّفت إدارة البحث الجنائي بالإدارة بالتنسيق مع مديرية أمن أسيوط والإدارة العامة لمباحث الأموال العامة للتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وبالعرض على اللواء قاسم حسين مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات أمر باتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم.