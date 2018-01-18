القاهرة : الجمعة 19 يناير 2018
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الخميس 18/يناير/2018 - 10:46 م

قصة الحب والتضحية على المسرح الكبير بالأوبرا

قصة الحب والتضحية
نرمين مقبل
dostor.org/2026446

تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر حفلين لفرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفنى الدكتورة إيمان مصطفى تعرض خلالهما الأوبرا الكلاسيكية لاترافياتا للموسيقار الإيطالى الشهير جوزيبى فيردي، بمشاركة اوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايستروناير ناجي مع فرقة باليه أوبرا القاهرة في الثامنة مساء الإثنين والثلاثاء 22 - 23 يناير على المسرح الكبير ويصاحبها على الشاشات الجانبية ترجمة باللغتين العربية والإنجليزية.

اوبرا لاترافياتا كتب نصها الأوبرالي فرانشيسكو ماريا بيافى وتعد احدى المعالجات الفنية للمسرحية الشهيرة (غادة الكاميليا) التى كتبها المؤلف الفرنسى الكسندر دوما وتدور أحداثها أواخر 1840 فى مدينة باريس وضواحيها حول السيدة الجميلة فيوليتا فاليرى التي تصاب بالملل من الحياة بسبب مرضها الدائم وشعورها بعبثية الحياة ولذلك تعيش حياة ماجنة حتى تلتقى بـ الفريدو العاشق المتيم الذى أحبها قبل أن تعرفه، ومنحها اهتمامًا لم تره من قبل إلى أن يتدخل القدر فى صورة رغبة جيورجيو جيرمونت والد الفريدو في إنهاء تلك العلاقة التي تسئ لاسم عائلته وتضحى فيوليتا من أجل حبيبها الذي يظن أنها تركته من أجل رجل آخر، ويرتفع إيقاع الإحداث عندما يلقي أمواله في وجهها ثأرًا لكرامته ويشتد عليها المرض ويهجرها كل رفاقها باستثناء خادمتها أنينا، ويبقى حبها عزاءها الوحيد، ثم يعود إليها حبيبها بعدما يكتشف حيلة أبيه، وأثناء احتضارها تعتقد فيوليتا أنها عادت للحياة منتشية بأنشودة حبها لألفريدو، لكنها تفارق الحياة بين يديه.

يؤدى الأدوار الرئيسية نخبة من النجوم المصريين والأجانب هم السوبرانو رشا طلعت، بالتبادل مع الرومانية نارسيسا برومار فى دور فيوليتا، التينور هشام الجندي بالتبادل مع عمرو مدحت فى دور الفريدو الباريتون الايطالى ماسيميليانو فيشيرا بالتبادل مع مصطفي محمد فى دور جيرمون، الميتزوسوبرانو جيهان فايد فى دور فلورا، الباريتون عزت غانم فى دور البارون دوفول، الباص رضا الوكيل فى دور ماركيز، الباص باريتون عبد الوهاب السيد فى دور الطبيب، التينور تامر توفيق فى دور جاستون، السوبرانو علية ذهنى فى دور انينا، الباص اسامة جمال بالتبادل مع الباص باريتون برهان الدين فاروق في دور الجنايني والتينور إبراهيم ناجى بالتبادل مع اسامة على فى دور رئيس الخدم.

قصة الحب والتضحية على المسرح الكبير بالأوبرا
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