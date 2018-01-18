القاهرة : الجمعة 19 يناير 2018
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الخميس 18/يناير/2018 - 10:45 م

تراسى كراوتش.. أول وزيرة لـ«الوحدة» في بريطانيا

تيريزا ماي
تيريزا ماي
إسلام جمال
dostor.org/2026445

عينت الحكومة البريطانية، برئاسة تيريزا ماي، وزيرة تدعى "تراسى كراوتش"، من أجل مكافحة مرض «الوحدة»، حيث تعتبر أول وزيرة في العالم لهذه الوزارة الجديدة.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية، فقد أظهرت أخر دراسة، أن حوالي تسعة ملايين شخص في بريطانيا من الوحدة.

كما كشفت الدراسة، أن 35٪ من الرجال يشعرون بالوحدة مرة واحدة في الأسبوع على الأقل، الأمر الذي يتسبب بالكثير من المشكلات، ويزيد الشعور بالوحدة من احتمال حدوث وفاة مبكرة بنسبة 26٪، حيث وصف الأطباء هذا المرض بالسجن الداخلي للشخص.

وتم تعيين "وزير الوحدة" لمعالجة مشكلة تبدو أكثر شيوعا في عالمنا اليوم، الأمر الذي يشكل خطرًا على الصحة العامة.

وقالت كراوتش، إن الوزارة الجديدة ما هي إلا تحدي جديد بالنسبة لها، لأكثر المشاكل سيطرة على البريطانيين.

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