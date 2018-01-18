ضبط «متسول» هارب بحوزته طبنجة في مترو الزهراء

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة سادس مترو الأنفاق من ضبط "م.م.م" 65 سنة حال محاولته الدخول لمحطة الزهراء، ومروره على جهاز الكشف عن المعادن وبحيازته طبنجة صوت ماركةVENDIT LIBERA سوداء اللون بالخزينة الخاصة بها وبداخلها 11 طلقة "بين طيات ملابسه".



وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للطبنجة بقصد الدفاع عن النفس، وبالكشف عنه تبين أنه مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في قضية "تسول" جنح قسم شرطة العجوزة غيابي بالحبس لمدة أسبوعين.



وبالعرض على اللواء قاسم حسين - مساعد الوزير - مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، أمر باتخاذ كافة الاجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم.



تحرر المحضر اللازم قسم شرطة سادس مترو الأنفاق، وجارى إرساله بالمذكور والحرز لقسم شرطة مصر القديمة لقيده وعرضه على النيابة.

