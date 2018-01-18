ضبط موظف بريد اختلس 43377 جنيهًا من حساب أحد العملاء

تمكنت مباحث البريد، من ضبط موظف بريد لقيامه باختلاس مبلغ 43377 جنيها من الحساب التوفيرى الخاص بأحد العملاء.



تبلغ لإدارة شرطة البريد بقيام "م.ع. م" 35 سنة، فراز مكتب بريد، لقيامه باختلاس مبلغ 43377 جنيها من الحساب التوفيرى الخاص بأحد عملاء المكتب محل عمله عن طريق التلاعب في ايصالات السحب والاستيلاء على الفارق لنفسه دون وجه حق وباستدعائه تبين أن المذكور في إجازة مرضية.



وبالعرض على اللواء قاسم حسين - مساعد الوزير - مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، أمر باتخاذ كل الإجراءات القانونية، وتحرير المحضر اللازم، وأرسل بالمتهم لمركز شرطة المنصورة لقيده وعرضه على النيابة.



