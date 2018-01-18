القاهرة : الجمعة 19 يناير 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
ads
10:10 م

تأخر إقلاع طائرتين إلى الكويت والسعودية لسوء الأحوال الجوية
09:59 م

بعد رسالة «الأسف والندم».. نتنياهو: سفارة إسرائيل في الأردن ستعود لعلمها فورًا
08:52 م

الهجان: قنا فى قلب الرئيس.. و14 مليار جنيه استثمارات فى المحافظة
08:44 م

تفاصيل عملية «غضب الصحراء» لمحاربة العصابات السودانية في ليبيا
06:51 م

«كنا رايحين خناقة».. تفاصيل مطاردة «تبادل النار» في الصف
01:54 م

تأجيل دعوى لـ«إلغاء قرار» زيادة أسعار المحروقات
07:58 ص

موعد مباراة الزمالك والداخلية والقنوات الناقلة
07:54 ص

الأرصاد: نشاط للرياح المثيرة للأتربة يصاحبها سقوط أمطار
05:45 ص

بالمستندات.. كارثة بيئية فى الجيزة بسبب إهمال 18 محرقة للنفايات الطبية
02:51 ص

وفاة الكاتب «صبرى موسى» عن عمر يناهز الـ86 عامًا

02:04 م

حلقة «هيكل ولميس الحديدي» ضمن أحراز «التخابر»
12:13 م

تجديد حبس المتهمين بالاتجار في الأعضاء البشرية بعين شمس
فن
الخميس 18/يناير/2018 - 10:24 م

هشام عباس يحتفل بعيد ميلاد أنغام على «إينرجي»

الفنان هشام عباس
الفنان هشام عباس
أحمد عارف
dostor.org/2026434

احتفل الفنان هشام عباس بعيد ميلاد الفنانة أنغام، خلال حلقة اليوم من برنامج «فاكر الغنوة دي» على راديو «إينرجي»، بإذاعة أغانيها الصادرة في فترة التسعينيات.

وقال عباس إن «الركن البعيد الهادي» كان أول ألبومات أنغام، وهي فتاة صغيرة، وكان من ألحان والدها الموسيقار محمد علي سليمان.

وأوضح أن «أول جواب» هو ثاني ألبوماتها، وتعاونت فيه مع الشاعر صلاح فايز، الذي كتب لها «أول جواب» وتضمنت قصة ببداية ونهاية، كما كان الألبوم من ألحان وتوزيع محمد علي سليمان.

وهنأ الشاعر أمير طعيمة أنغام بعيد ميلادها، في مداخلة هاتفية بالبرنامج، مشيرا إلى أنه تشرف بالعمل معها «بحب كل اللي عملته معاها»، مشددا على إعجابه الشديد بصوتها.

وقال الشاعر الغنائي بهاء الدين محمد، إن أغنية «ماجبش سيرتي» بدأت بـ4 سطور فقط، ثم تحمست لها أنغام بشدة فاستعد رياض الهمشري لتلحينها على وجه السرعة.

وتابع: «أقول لأنغام كل سنة وإنتي طيبة وفنانة وفاهمة وشاعرة وملحنة ومهندسة صوت».

اقرأ أيضًا
منذ 3 أيام

بالصور.. وائل جسار يتألق في حفل غنائي لأبناء الجنسيات العربية بالقاهرة

منذ 3 أيام

بالصور.. تكريم أحمد فهمى فى ندوة «الدستور»

منذ اسبوع

بالصور.. هيفاء وهبى بـ«الأسود» فى أحدث جلسة تصوير

منذ أقل من شهر

شاهد.. أول صورة من كواليس «عوالم خفية» للزعيم عادل إمام

منذ أقل من شهر

بالصور.. إطلالة مميزة لـ«هنا الزاهد» فى العرض الخاص لـ«عقدة الخواجة»

منذ أقل من شهر

«وعدٌ أُنْجِزَ فى عام».. فيلم قصير عن كاتدرائية ميلاد المسيح يُذاع اليوم

الآن

وصول حاملة طائرات أمريكية جديدة إلى اليابان لردع كوريا الشمالية

السيسي: ما حققته مصر بعد 3 يوليو ما كان ليحدث لولا الأشقاء العرب

فيديو.. الباز مهاجمًا فريد الديب: «اعتزل المحاماة واكتب مذكراتك»

رسميًا.. تعيين المتورط في محاولة اغتيال «مبارك» وزيرًا لخارجية السودان

الأكثر قراءة

عاصفة رملية شديدة تضرب القاهرة وتقتلع أشجارًا في وسط البلد

رسميًا.. تعيين المتورط في محاولة اغتيال «مبارك» وزيرًا لخارجية السودان

عاجل.. تكليف اللواء عباس كامل بتسيير أعمال جهاز المخابرات العامة

بعد تعيين المتورط في محاولة اغتيال «مبارك» وزيرًا.. البشير يستعين بالعقل المدبر للعملية

ألبومات الصور

فعاليات اليوم الثانى لمؤتمر «نصرة القدس»

صور.. تشييع جثمان الكاتب صبري موسى.. وانهيار زوجته

بالصور.. محافظ سوهاج يناقش سبل الاستثمار مع وفد جنوب السودان

جسار وكفوري ومايا دياب يلتقون رئيس مجلس الوزراء اللبناني (صور)

نجم الساعة

أسامة كمال: لدينا 200 تريليون قدم مكعب غاز بـ«المتوسط» تجعلنا من أكبر المصدرين

الأكثر قراءة

عاصفة رملية شديدة تضرب القاهرة وتقتلع أشجارًا في وسط البلد

رسميًا.. تعيين المتورط في محاولة اغتيال «مبارك» وزيرًا لخارجية السودان

عاجل.. تكليف اللواء عباس كامل بتسيير أعمال جهاز المخابرات العامة

بعد تعيين المتورط في محاولة اغتيال «مبارك» وزيرًا.. البشير يستعين بالعقل المدبر للعملية

كشكول

اليوم الأخير لامتحانات الشهادة الاعدادية في القاهرة بلا شكاوى

"الحوار القومي .. الطريق إلى الدولة الفلسطينية " مؤتمر عربي بجامعة عين شمس

"غانم" يكرم "أبوسالم" في طب بيطري بنها

رئيس جامعة بنها يزور المزرعة السمكية بكلية الزراعة بمشتهر

قيادات التعليم في مصر وإثيوبيا يبحثون التعاون المشترك

ads
منوعات

«البنطلون لأ».. طلبة وأساتذة يرفعون شعار «الحرية فوق التعليمات» (فيديو)

للعواصف الرملية تأثير على المزاج.. روشتة نفسية لتجاوزها

10 وزارات موازية يتمناها الشعب

المثقف

أحمد بهي الدين نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب

ولاد الكار

«المالية» توضح برنامج عمل الوزارة في إطار مبادرة الشفافية والإفصاح المجتمعي

الأبراج اليوم

«علشان متتفاجئش».. عيوب قاتلة لأنثى الحمل

الصحة

«لا تفرك عينيك».. 8 نصائح خلال العواصف الرملية

الدستور على فيسبوك
ads