هشام عباس يحتفل بعيد ميلاد أنغام على «إينرجي»

احتفل الفنان هشام عباس بعيد ميلاد الفنانة أنغام، خلال حلقة اليوم من برنامج «فاكر الغنوة دي» على راديو «إينرجي»، بإذاعة أغانيها الصادرة في فترة التسعينيات.



وقال عباس إن «الركن البعيد الهادي» كان أول ألبومات أنغام، وهي فتاة صغيرة، وكان من ألحان والدها الموسيقار محمد علي سليمان.



وأوضح أن «أول جواب» هو ثاني ألبوماتها، وتعاونت فيه مع الشاعر صلاح فايز، الذي كتب لها «أول جواب» وتضمنت قصة ببداية ونهاية، كما كان الألبوم من ألحان وتوزيع محمد علي سليمان.



وهنأ الشاعر أمير طعيمة أنغام بعيد ميلادها، في مداخلة هاتفية بالبرنامج، مشيرا إلى أنه تشرف بالعمل معها «بحب كل اللي عملته معاها»، مشددا على إعجابه الشديد بصوتها.



وقال الشاعر الغنائي بهاء الدين محمد، إن أغنية «ماجبش سيرتي» بدأت بـ4 سطور فقط، ثم تحمست لها أنغام بشدة فاستعد رياض الهمشري لتلحينها على وجه السرعة.



وتابع: «أقول لأنغام كل سنة وإنتي طيبة وفنانة وفاهمة وشاعرة وملحنة ومهندسة صوت».



