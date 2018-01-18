ضبط متهم متلبسًا بسرقة ألومنيوم القطارات بسكك حديد أسوان
ضبطت وحدة مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد أسوان، «م. ع. أ» (22 سنة) متلبسًا بسرقة مهمات خاصة بهيئة السكة الحديد عبارة عن 34 قطعة ألومنيوم خاصة بنوافذ القطارات من داخل حوش بحري سكك حديد أسوان.
ضبطت وحدة مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد أسوان، «م. ع. أ» (22 سنة) متلبسًا بسرقة مهمات خاصة بهيئة السكة الحديد عبارة عن 34 قطعة ألومنيوم خاصة بنوافذ القطارات من داخل حوش بحري سكك حديد أسوان.
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