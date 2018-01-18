ضبط متهم متلبسًا بسرقة ألومنيوم القطارات بسكك حديد أسوان

بالصور.. محافظ سوهاج يناقش سبل الاستثمار مع وفد جنوب السودان

عقد الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، اليوم الخميس، اجتماعًا بديوان عام المحافظة مع وفد ولاية جوبا بجمهورية جنوب السودان، الذي يزور محافظة سوهاج، لمناقشة الاستثمارات المتبادلة بين الطرفين، ودفع ...