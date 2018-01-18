القاهرة : الجمعة 19 يناير 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
ads
10:10 م

تأخر إقلاع طائرتين إلى الكويت والسعودية لسوء الأحوال الجوية
09:59 م

بعد رسالة «الأسف والندم».. نتنياهو: سفارة إسرائيل في الأردن ستعود لعلمها فورًا
08:52 م

الهجان: قنا فى قلب الرئيس.. و14 مليار جنيه استثمارات فى المحافظة
08:44 م

تفاصيل عملية «غضب الصحراء» لمحاربة العصابات السودانية في ليبيا
06:51 م

«كنا رايحين خناقة».. تفاصيل مطاردة «تبادل النار» في الصف
01:54 م

تأجيل دعوى لـ«إلغاء قرار» زيادة أسعار المحروقات
07:58 ص

موعد مباراة الزمالك والداخلية والقنوات الناقلة
07:54 ص

الأرصاد: نشاط للرياح المثيرة للأتربة يصاحبها سقوط أمطار
05:45 ص

بالمستندات.. كارثة بيئية فى الجيزة بسبب إهمال 18 محرقة للنفايات الطبية
02:51 ص

وفاة الكاتب «صبرى موسى» عن عمر يناهز الـ86 عامًا

02:04 م

حلقة «هيكل ولميس الحديدي» ضمن أحراز «التخابر»
12:13 م

تجديد حبس المتهمين بالاتجار في الأعضاء البشرية بعين شمس
اقتصاد
الخميس 18/يناير/2018 - 10:22 م

النفط يتراجع عند التسوية عقب بيانات المخزونات

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
dostor.org/2026432

تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف عند تسوية تعاملات اليوم، عقب بيانات المخزونات وبالتزامن مع نتائج تقرير أوبك الشهري.

وأغلق الخام الأمريكي «نايمكس» متراجعًا بمقدار سنتان ليهبط إلى 63.95 دولار للبرميل ليهبط من أعلى مستوى في نحو 3 سنوات.

وتراجع الخام القياسي «برنت» بأكثر من 0.1% ليسجل 69.29 دولار للبرميل.

وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط في الولايات المتحدة هبطت بمقدار 9.6 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 12 يناير الجاري في حين ارتفعت مخزونات البنزين الأمريكية بـ3.6 مليون برميل.

وأعلنت منظمة «أوبك» في تقريرها الشهري عن ارتفاع الإنتاج بمقدار 42.4 ألف برميل يوميًا خلال ديسمبر الماضي ليصل إلى 32.416 مليون برميل يوميًا بقيادة نيجيريا وأنجولا.

ورفعت منظمة الدول المصدرة للنفط من تقديرات المعروض والطلب على النفط من خارجها خلال العام الجاري ليزيد الطلب على النفط إلى 98.51 مليون برميل يوميًا مقابل 98.45 مليون برميل يوميًا سابقة.

وعلى مستوى المعروض النفطي للدول من خارج أوبك، فإن المنظمة تتوقع أن يسجل 58.94 مليون برميل يوميا في 2018 بزيادة قدرها 161 ألف برميل عن تقديراتها السابقة.

اقرأ أيضًا
منذ 4 أيام

6 عوامل رئيسية لجذب الاستثمار الأجنبي في مصر

منذ 5 أيام

«شباب الأعمال»: خطة لإقامة مراكز لوجستية مصرية فى إفريقيا

منذ اسبوع

شعبة الملابس: 60% تخفيضات على الملابس الجاهزة في الأوكازيون

منذ اسبوع

«زهرة المحلة» تورد بشاكير وفوط لريال مدريد وبرشلونة بـ500 ألف يورو

منذ أقل من شهر

بالتواريخ.. رحلة المصرية للاتصالات من أول خط أرضي إلى شبكة «we»

منذ أقل من شهر

بـ100 مليون دولار.. الحكومة تتفاوض مع «الإفريقي» للتنمية لتنفيذ مشروعات بالشراكة

الآن

وصول حاملة طائرات أمريكية جديدة إلى اليابان لردع كوريا الشمالية

السيسي: ما حققته مصر بعد 3 يوليو ما كان ليحدث لولا الأشقاء العرب

فيديو.. الباز مهاجمًا فريد الديب: «اعتزل المحاماة واكتب مذكراتك»

رسميًا.. تعيين المتورط في محاولة اغتيال «مبارك» وزيرًا لخارجية السودان

الأكثر قراءة

عاصفة رملية شديدة تضرب القاهرة وتقتلع أشجارًا في وسط البلد

رسميًا.. تعيين المتورط في محاولة اغتيال «مبارك» وزيرًا لخارجية السودان

عاجل.. تكليف اللواء عباس كامل بتسيير أعمال جهاز المخابرات العامة

بعد تعيين المتورط في محاولة اغتيال «مبارك» وزيرًا.. البشير يستعين بالعقل المدبر للعملية

ألبومات الصور

فعاليات اليوم الثانى لمؤتمر «نصرة القدس»

صور.. تشييع جثمان الكاتب صبري موسى.. وانهيار زوجته

بالصور.. محافظ سوهاج يناقش سبل الاستثمار مع وفد جنوب السودان

جسار وكفوري ومايا دياب يلتقون رئيس مجلس الوزراء اللبناني (صور)

نجم الساعة

أسامة كمال: لدينا 200 تريليون قدم مكعب غاز بـ«المتوسط» تجعلنا من أكبر المصدرين

الأكثر قراءة

عاصفة رملية شديدة تضرب القاهرة وتقتلع أشجارًا في وسط البلد

رسميًا.. تعيين المتورط في محاولة اغتيال «مبارك» وزيرًا لخارجية السودان

عاجل.. تكليف اللواء عباس كامل بتسيير أعمال جهاز المخابرات العامة

بعد تعيين المتورط في محاولة اغتيال «مبارك» وزيرًا.. البشير يستعين بالعقل المدبر للعملية

كشكول

اليوم الأخير لامتحانات الشهادة الاعدادية في القاهرة بلا شكاوى

"الحوار القومي .. الطريق إلى الدولة الفلسطينية " مؤتمر عربي بجامعة عين شمس

"غانم" يكرم "أبوسالم" في طب بيطري بنها

رئيس جامعة بنها يزور المزرعة السمكية بكلية الزراعة بمشتهر

قيادات التعليم في مصر وإثيوبيا يبحثون التعاون المشترك

ads
منوعات

«البنطلون لأ».. طلبة وأساتذة يرفعون شعار «الحرية فوق التعليمات» (فيديو)

للعواصف الرملية تأثير على المزاج.. روشتة نفسية لتجاوزها

10 وزارات موازية يتمناها الشعب

المثقف

أحمد بهي الدين نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب

ولاد الكار

«المالية» توضح برنامج عمل الوزارة في إطار مبادرة الشفافية والإفصاح المجتمعي

الأبراج اليوم

«علشان متتفاجئش».. عيوب قاتلة لأنثى الحمل

الصحة

«لا تفرك عينيك».. 8 نصائح خلال العواصف الرملية

الدستور على فيسبوك
ads