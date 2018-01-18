«التحرير لاونج جوته» يستضيف الحفل الختامي لحملة «ادعم شِعر»

استضاف مشروع «التحرير لاونج جوته» اليوم، الحفل الختامي لحملة «ادعم شِعر» وتهدف إلى ترويج الشِعر بمفهومه الجديد وبقيمته القديمة التي توارت في السنوات الماضية، وربطه بالواقع وتقديمه مع الفنون الأخرى.



وبدأت فعاليات اليوم بافتتاح معرض «بوسترات أوريجامي» لمجموعة من الشعراء واعتمد على تقديم الشِعر مع فن طي الورق «الأوريجامي».



وتحدثت بعد ذلك الشاعرة عبير عبد العزيز المدير العام للحملة عن سر «ادعم شِعر» وهو سائق التاكسي عم حسن، الذي شجعها على استكمال الحملة بعد أن أصيبت بحالة من الإحباط.