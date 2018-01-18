القاهرة : الجمعة 19 يناير 2018
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الخميس 18/يناير/2018 - 11:20 م

«لا تفرك عينيك».. 8 نصائح خلال العواصف الرملية

العواصف الرملية
العواصف الرملية
dostor.org/2026414

نصح الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين بأمور عدة لتجنب أضرار موجة الرياح والعواصف الترابية التي تشهدها مصر، ومنها تجنب الخروج في المنازل.

وهناك نصائح أخرى تستعرضها «الدستور» ومنها:

1. لا تمارس أي تمارين في الهواء الطلق لحظة العاصفة واحرص على إغلاق النوافذ والأبواب.
2. ضع غطاء على الأنف والفم أو قطعة قماش مبللة للحد من استنشاق التراب.
3. عند قيادة السيارة احرص على إغلاق النوافذ وعدم استخدام التكييفات.
4. لا تفرك عينيك حتى لا تتعرض لأي التهابات.
5. في حال شعرت بالتهاب في العينين ينصح بغسلهما بالماء.
6. على الأشخاص الأكثر عرضة لأمراض الحساسية البدء في استخدام أدوية الطوارئ الموصوفة لهم من قبل الطبيب.
7. على الأشخاص الذين يكونون أكثر عرضة للإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي، ومنهم فئات الأطفال وكبار السن ومرضى الربو، والحوامل، والذين يعملون في الهواء الطلق مثل عمال البناء وعمال «الدليفيري» مراجعة الطبيب فورا.

8. على المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة التوجه إلى أقرب مركز طوارئ.

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