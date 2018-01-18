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اقتصاد
الخميس 18/يناير/2018 - 11:56 ص

سهم «لوجستيك» يشهد أنشط تداولات منذ عام

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
وكالات
dostor.org/2025657

احتل سهم لوجستيك المركز الثاني من حيث نشاط التداول بالبورصة الكويتية، في تمام الساعة 12:18 ظهر اليوم الخميس، وذلك بعدما شهد أنشط تداولات له منذ عام.

وبلغ حجم تداولات السهم في تلك الأثناء 16.11 مليون سهم تقريبًا، جاءت بتنفيذ 576 صفقة، حققت سيولة بقيمة 925.8 ألف دينار.

وبلغ حجم طلبات الشراء الكلية على السهم خلال الفترة نحو 6.1 مليون سهم، مقابل 3.1 مليون سهم تمثل حجم عروض البيع الكلية من السهم.

وساهم نشاط التداول على السهم اليوم في ارتفاعه في تلك اللحظة بنحو 9.9% صعودًا إلى سعر 59 فلسًا بمكاسب بلغت 5.3 فلس، دفعته لبلوغ أعلى مستوياته خلال 8 أشهر.

وساهم ارتفاع "لوجستيك" اليوم في صعود مؤشر قطاع الصناعة بنحو 0.6% ليحتل المرتبة الثالثة بين أعلى ارتفاعات قطاعات البورصة الكويتية.

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