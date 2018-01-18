«كوثر»: قانون مزاولة التمريض سيعيد المهنة إلى الترتيب العالمي

أكدت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، أنه تم الانتهاء من مشروعي مزاولة المهنة والنقابة والذى سيعيد بنصوصه المعدلة المهنة إلى الترتيب العالمي كما كانت فى سابق عهدها.



وأشارت نقيب التمريض - فى كلمتها أمام افتتاح ورشة العمل العلمية للنقابة بالتعاون مع أكاديمية التدريب بمستشفى وادى النيل -، إلى أن هناك مفاجآت جديدة للتمريض تستهدف تحسين وضعهم الاجتماعي والوظيفي، مؤكدة أنه تم الانتهاء من الوصف الوظيفي الجديد للتمريض وتطبيقه.



وقالت كوثر إنه سيتم تشكيل لجان نقابية بالإضافة للدور النقابات الفرعية لتتولى جمع مشاكل التمريض بالمستشفيات والعمل على حلها وتوفير الاحتياجات الخاصة بهم.



وكشفت عن القيام بعمل مسح شامل للتمريض يتعلق باحتياجاتهم الوظيفية والمهنية لجمعها وعرضها على صناع القرار لتطوير المهنة بما يعود بالنفع على المريض.