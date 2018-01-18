الأسهم الأوروبية ترتفع بالمستهل مع مكاسب البورصة الأمريكية

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الخميس، مع إعلان نتائج أعمال الشركات، ومكاسب مؤشر "داو جونز".



وبحلول الساعة 8:20 صباحًا، بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.4% إلى 399.4 نقطة، فيما زاد مؤشر "فوتسي" البريطاني عند 7731.1 نقطة بنسبة 0.07%.



بينما صعد مؤشر "كاك" الفرنسي عند 5511.9 نقطة بنسبة 0.3%، فيما ارتفع "داكس" الألماني عند 13242.6 نقطة بنحو 0.4%.



وخلال تلك الفترة ارتفع اليورو أمام الدولار بنحو 0.3% إلى 1.2216 دولار.



وارتفعت الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات أمس، وصعد مؤشر "داو جونز" أعلى 26 ألف نقطة عند الإغلاق للمرة الأولى في تاريخه.