«التخطيط»: 252.7 مليون جنيه لزيادة استثمارات مشاريع تنمية المحافظات

وافقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، على تعزيز استثمارات مشروعي تدعيم خطط التنمية بالمحافظات والمشروع القومي لتنمية وتطوير القري المصرية بمبلغ 100 مليون جنيه بخطة العام المالي 20172018.



كما وافقت "السعيد" على زيادة استثمارات مشروع تدعيم خطط التنمية بالمحافظات بمبلغ 152،782 مليون جنيه، لاستكمال مشروع توصيل التيار الكهربائي لـ 26 تجمع تنموي بشمال وجنوب سيناء نظرا للعائد الاقتصادي الجيد للمشروع، ويذكر أنه وافقت السعيد على تعزيز استثمارات مشروع التنمية المتكاملة لأهالي سيناء بنحو 408 مليون جنيه ضمن خطة العام المالي الحالي 20172018 وذلك لاستكمال إنشاء 17 تجمع تنموي بمحافظة شمال سيناء و9 تجمعات تنموية بمحافظة جنوب سيناء، وذلك في أطار خطط الحكومة المصرية في تنمية سيناء.



واعتمدت وزيرة التخطيط طلب الموافقة على تعزيز استثمارات مشروع تحسين البيئة بمبلغ 10.200 مليون جنيه بمحافظة جنوب سيناء بخطة العام المالي 20172018، وذلك للمساهمة في شراء المعدات المطلوبة لمديرية الطرق والنقل لمواجهة أخطار السيول بالمحافظة.



وأشارت إلى أن الموافقة جاءت نظرا لما يمثله تلك المشروعات من أهمية قصوى لتنمية محافظة شمال سيناء في ظل الوضع الحالي، حيث يعتبر هذا المشروع من المشروعات القومية التي تساعد على الاستقرار والتنمية على أرض المحافظة.