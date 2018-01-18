«كوثر»: مشروع قومى لتدريب التمريض استعدادًا لتطبيق التأمين الصحى الشامل

أكدت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، أن المهنة فى توسع مستمر وحجمها يتزايد بشكل كبير ما يعنى أنها أكثر أهمية، مشيرة إلى أن عدد أعضاء التمريض المسجلين بالجمعية العمومية بلغ 300 ألف عضو حتى الآن.



وقالت نقيب التمريض فى كلمتها أمام افتتاح ورشة العمل العلمية للنقابة بالتعاون مع أكاديمية التدريب بمستشفى وادى النيل، إن النقابة لديها مشروع قومى لرفع كفاء وتدريب أكثر من 10 آلاف ممرض وممرضة خلال العام، مؤكدة أن العجز فى صفوف التمريض سيختفى خلال فترة بسيطة لا تتجاوز عامين على أقصى التقديرات.



وأضافت نقيب التمريض: "أن النقابة تتجه إلى معايير الجودة والبحث والتقييم لضمان توفير تمريض واعى مالك لأدواته ويستطيع أن يخدم المرضى، خاصة مع البدء فى تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل أول يوليو المقبل".



وتابعت وجود مشروع مثل التأمين الصحي سيتم تطبيقه قريبا يجبرنا على الاهتمام بالفريق الطبى وخاصة التمريض.