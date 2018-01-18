تشديدات أمنية بمحيط كنائس الفيوم لتأمين احتفالات عيد الغطاس

شددت أجهزة الأمن بالفيوم، بإشراف اللواء خالد شلبي، مدير الأمن، من إجراءات تأمين الكنائس والأديرة، اليوم الخميس، بالتزامن مع احتفالات عيد الغطاس.



وكثفت إدارة البحث الجنائي، برئاسة اللواء حسام فوزي، مدير المباحث، من نشر عناصر الشرطة السرية في محيط الكنائس والأديرة والشوارع الجانبية لها، لرصد أي تحركات مريبة وسرعة الإبلاغ عنها في حينه.



فيما مشط خبراء المفرقعات محيط الكنائس ودور العبادة المسيحية من الخارج وتعقيمها، للتأكد من عدم وجود أي أخطار.



كما عقد مدير الأمن جولة تفقد خلالها خدمات التأمين، وشدد على القوات بضرورة اليقظة والتعامل الحاسم مع أي طارئ أو محاولة تستهدف انتهاج العنف وتعكير صفوالاحتفالات.