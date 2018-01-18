القاهرة : الخميس 18 يناير 2018
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الخميس 18/يناير/2018 - 11:33 ص

إعادة توزيع جدول نوبتجية تمريض طنطا لسد العجز

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية - شريف عبد الغني :
dostor.org/2025608

قررت نرمين أحمد، مدير إدارة التمريض بفرع التأمين الصحى بالغربية، اليوم الخميس، إعادة توزيع جدول نوبتجيات التمريض بمستشفيات التأمين الموجودة على مستوى المحافظة، وذلك لمحاولة سد العجز الموجود فى التمريض.

جاء ذلك القرار خلال اجتماع عقدته مدير إدارة التمريض بفرع التأمين الصحى بالغربية لمديرات تمريض المستشفيات، بحضور فاطمة قطب وكيل تمريض الفرع، ومنى المالكى مسئولة تمريض مستشفيات الفرع. وتمت مناقشة موقف التقييمات المحدثة لفئات التمريض لفئات مختلفة أخرى، وعرض تكليفات العمل المحدثة لجميع لفئات هيئة التمريض بالمستشفيات التابعة للفرع.

كما تناول الاجتماع عرض نموذج دفتر أحوال مشرفة القسم الموحد وتوزيعه لتطبيقه بالمستشفيات ومناقشة طرق القياس للأداء التمريضي بالملف الطبي بأقسام "العمليات، الكلي الصناعي، الكيماوي والتردد، الطوارئ" وعرض ومراجعة معايير المرور علي المستشفيات.

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