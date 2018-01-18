88 محضر صحة في حملة تموينية بمركز العدوة

نظمت الوحدة المحلية لمركز العدوة، شمال محافظة المنيا، حملة تفتيشية مكبرة على المخابز، تضم إدارة التفتيش الإداري وإدارة تموين العدوة والإدارة الصحية، وذلك في إطار متابعة المخابز والوقوف على جودة إنتاج رغيف الخبز ومدى مطابقته للمواصفات، ومدى التزام أصحاب المخابز بالقرارات التموينية الصادرة.



وقال إبراهيم نصير، رئيس مركز ومدينة العدوة، إنه تم المرور على 24 مخبزًا بدائرة الوحدة المحلية لقرية بني عامر وصفانية؛ وأسفرت الحملة عن تحرير 17 محضر مخالفة ما بين "نقص وزن ـ إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ـ عدم الالتزام بالمواعيد ـ عدم وجود ميزان حساس"، كما تم تحرير 88 محضر صحة لعدم وجود شهادة صحية وعدم نظافة أدوات العجن.



من جانب آخر، تابعت لجنة مشكلة من قبل الوحدة المحلية العمل باستخدام الأختام الجديدة بنظام البصمة لختم الذبائح بمجزر قرية البسلقون ومجزر مدينة العدوة، وذلك ضمن الإجراءات المتخذة لمواجهة الفساد والتزوير في الأختام حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.



وأكد رئيس المركز على استمرار تنظيم الحملات التفتيشية المفاجئة من قبل الإدارة البيطرية وإدارة التموين والتفتيش الإداري على الأسواق ومحلات الجزارة للوقوف على مدى التزام الجزارين بالذبح داخل المجازر، وعدم مخالفة القانون الخاص بإجراءات تداول اللحوم والذبح خارج المجازر وانتهاء الصلاحية وفساد المنتج، مشددًا على إلزام الجميع باتباع النظام والقانون واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.