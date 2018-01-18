نمو استثمارات الأصول الثابتة في الصين 7.2% عام 2017

ارتفعت استثمارات الأصول الثابتة فى الصين 7.2% فى 2017 لتفوق التوقعات لكنها تظل أبطأ وتيرة سنوية منذ 1999.



وتوقع محللون، حسب «رويترز»، نمو استثمارات العام بالكامل 7.1%، نزولًا عن 7.2% فى الأحد عشر شهرًا الأولى من العام، ومقابل زيادة 8.1% في 2016.ً



وزادت استثمارات الأصول الثابتة في القطاع الخاص 6%، فى 2017، ارتفاعًا من 5.7% فى أول 11 شهرًا من العام ومقارنة مع زيادة 3.2% في 2016.



وقال المكتب الوطني للإحصاءات، اليوم الخميس، إن الإنتاج الصناعي زاد 6.2% على أساس سنوي في ديسمبر، وهو ما يتجاوز توقعات المحللين التي كانت لزيادة نسبتها 6%، وزاد الإنتاج 6.1% في نوفمبر عنه قبل عام، وبالنسبة للعام 2017 بأكمله زاد الإنتاج الصناعي 6.6%، ارتفاعًا من 6% في 2016.



وزادت مبيعات التجزئة 9.4%، في ديسمبر على أساس سنوي وجاءت دون التوقعات، كما توقع المحللون نمو مبيعات التجزئة 10.1%، وهو ما يقل بشكل طفيف عن مستوى 10.2% المسجل في نوفمبر، وزادت مبيعات التجزئة 10.2%، مقابل 10.4% فى 2016.