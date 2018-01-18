القاهرة : الخميس 18 يناير 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
ads
07:58 ص

موعد مباراة الزمالك والداخلية والقنوات الناقلة
07:54 ص

الأرصاد: نشاط للرياح المثيرة للأتربة يصاحبها سقوط أمطار
05:45 ص

بالمستندات.. كارثة بيئية فى الجيزة بسبب إهمال 18 محرقة للنفايات الطبية
02:51 ص

وفاة الكاتب «صبرى موسى» عن عمر يناهز الـ86 عامًا

02:04 م

حلقة «هيكل ولميس الحديدي» ضمن أحراز «التخابر»
12:13 م

تجديد حبس المتهمين بالاتجار في الأعضاء البشرية بعين شمس
11:47 ص

«الهيئة الوطنية» تعد قائمة بالقضاة المشرفين على الانتخابات الرئاسية
07:57 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 19
07:44 ص

إرهابي ليبى يعترف بالمشاركة فى 50 عملية اغتيال ضد الجيش
03:40 ص

صحيفة إماراتية: الدوحة تقف وراء الهجوم على قاعدة معيتيقة الليبية
12:58 ص

ريهام سعيد تشن هجومًا على محمد رمضان
12:22 ص

وفد عسكرى يمنى رفيع المستوى يصل القاهرة
اقتصاد
الخميس 18/يناير/2018 - 11:31 ص

نمو استثمارات الأصول الثابتة في الصين 7.2% عام 2017

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
dostor.org/2025605

ارتفعت استثمارات الأصول الثابتة فى الصين 7.2% فى 2017 لتفوق التوقعات لكنها تظل أبطأ وتيرة سنوية منذ 1999.

وتوقع محللون، حسب «رويترز»، نمو استثمارات العام بالكامل 7.1%، نزولًا عن 7.2% فى الأحد عشر شهرًا الأولى من العام، ومقابل زيادة 8.1% في 2016.ً

وزادت استثمارات الأصول الثابتة في القطاع الخاص 6%، فى 2017، ارتفاعًا من 5.7% فى أول 11 شهرًا من العام ومقارنة مع زيادة 3.2% في 2016.

وقال المكتب الوطني للإحصاءات، اليوم الخميس، إن الإنتاج الصناعي زاد 6.2% على أساس سنوي في ديسمبر، وهو ما يتجاوز توقعات المحللين التي كانت لزيادة نسبتها 6%، وزاد الإنتاج 6.1% في نوفمبر عنه قبل عام، وبالنسبة للعام 2017 بأكمله زاد الإنتاج الصناعي 6.6%، ارتفاعًا من 6% في 2016.

وزادت مبيعات التجزئة 9.4%، في ديسمبر على أساس سنوي وجاءت دون التوقعات، كما توقع المحللون نمو مبيعات التجزئة 10.1%، وهو ما يقل بشكل طفيف عن مستوى 10.2% المسجل في نوفمبر، وزادت مبيعات التجزئة 10.2%، مقابل 10.4% فى 2016.

موضوعات متعلقة

مبيعات التجزئة الألمانية تتعافى من أكبر تراجع في عام

نمو الإنتاج الصناعى فى بريطانيا بأكثر من التوقعات خلال نوفمبر

تباطؤ النمو السنوى لواردات الصين إلى 4.5% فى ديسمبر

ارتفاع مبيعات التجزئة الأمريكية بأقل من التوقعات فى ديسمبر

اقرأ أيضًا
منذ 3 أيام

6 عوامل رئيسية لجذب الاستثمار الأجنبي في مصر

منذ 5 أيام

«شباب الأعمال»: خطة لإقامة مراكز لوجستية مصرية فى إفريقيا

منذ 6 أيام

شعبة الملابس: 60% تخفيضات على الملابس الجاهزة في الأوكازيون

منذ اسبوع

«زهرة المحلة» تورد بشاكير وفوط لريال مدريد وبرشلونة بـ500 ألف يورو

منذ أقل من شهر

بالتواريخ.. رحلة المصرية للاتصالات من أول خط أرضي إلى شبكة «we»

منذ أقل من شهر

بـ100 مليون دولار.. الحكومة تتفاوض مع «الإفريقي» للتنمية لتنفيذ مشروعات بالشراكة

الآن

بدء مباحثات «السيسى» ورئيس وزراء أثيوبيا

صحيفة سودانية: تصريحات السيسي والبشير أزالت «احتقان» العلاقات

وفد من «الشيوخ» الأمريكي يزور مصر نهاية فبراير

قراران جمهوريان باعتبار مشروعين في المنوفية من أعمال المنفعة العامة

الأكثر قراءة

أبرزها التورط في محاولة اغتيال مبارك.. 5 معلومات عن وزير الخارجية السوداني الجديد

تقرير: «داعش» يريد أن يشارك فى كأس العالم بروسيا

«فضيحة ترامب».. ممثلة إباحية: مارست الجنس مع رئيس أمريكا (فيديو)

عاجل.. البشير يقبل استقالة وزير الخارجية السوداني

ألبومات الصور

بالصور.. محافظ سوهاج يناقش سبل الاستثمار مع وفد جنوب السودان

جسار وكفوري ومايا دياب يلتقون رئيس مجلس الوزراء اللبناني (صور)

أبطال «خلاويص» يحتفلون بالعرض الخاص للفيلم (صور)

السيسي.. حكاية وطن

نجم الساعة

علي الغزولي.. الرجل الذي سجَّل تاريخ مصر من شُرفة منزله

الأكثر قراءة

أبرزها التورط في محاولة اغتيال مبارك.. 5 معلومات عن وزير الخارجية السوداني الجديد

تقرير: «داعش» يريد أن يشارك فى كأس العالم بروسيا

«فضيحة ترامب».. ممثلة إباحية: مارست الجنس مع رئيس أمريكا (فيديو)

عاجل.. البشير يقبل استقالة وزير الخارجية السوداني

كشكول

"آية قرآنية" من الشمال لليمن.. خطأ "غريب" فى امتحان"الدين" بابتدائية المنيا

عميد "العلوم الأزهرية" بسيناء: نعمل على رفع ثقافة البدويات

أولياء أمور بالقليوبية يصرخون من أسئلة "الإعدادية".. والمديرية تخصص "واتساب" للشكاوي

رئيس جامعة الأزهر يطمئن على حالة معيد الطب بمستشفى المقاولون العرب

"المهن التعليمية" تراجع حسابات النقابات الفرعية واللجان التابعة

منوعات

موضة «الحزام الخانق» تثير موجة غضب على السوشيال ميديا

معجبة تحرج درة: «وزنك زاد».. وهكذا ردت

أبرزهم «ميسى».. 4 شخصيات عالمية تعشق الأكل المصرى

المثقف

صبري موسى.. صاحب «فساد الأمكنة»

ولاد الكار

«الصحفيين» تعلن الكشوف النهائية للمرشحين لشعبة محررى الاقتصاد

الأبراج اليوم

أبرزهم «السرطان».. أبراج نظراتها تفضح حبها

الصحة

«الخطل الجنسي».. أعراضه وأسبابه وطرق الوقاية منه

الدستور على فيسبوك
ads