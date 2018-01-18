جولات أمنية مفاجئة لـ4 من مديرى الأمن

استكمل مديرو أمن "الإسماعيلية، بنى سويف، السويس، سوهاج"، ومديرو الإدارتين العامتين لشرطتى "النقل والمواصلات، السياحة والآثار" جولاتهم الميدانية، التى تفقدوا خلالها الحالة بمختلف المواقع الشرطية في نطاق المديريات والأقوال والارتكازات ونقاط التفتيش الأمنية والمرورية، وكذلك قوات تأمين دور العبادة والمنشآت الحيوية والعامة؛ للتأكد من انتظام الخدمات وتنفيذ الخطط الأمنية.



تأتى تلك الجولات؛ فى إطار توجيهات اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، الهادفة - بأحد محاورها - إلى تقييم الأداء فى مختلف المواقع الشرطية، والوقوف على مدى استيعاب القوات لكل المتغيرات والأحداث الأمنية الراهنة، والتعرف "ميدانيًا" على مدى قدرة وجاهزية القوات لمواجهة كل صور الخروج على القانون.