ترامب يتهم روسيا بانتهاك العقوبات الدولية على كوريا الشمالية

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، روسيا بأنها تساعد كوريا الشمالية في الحصول على إمدادات، مما يعد انتهاكًا للعقوبات الدولية.



وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء، حسب وكالة "رويترز" إن «روسيا تساعد كوريا الشمالية في الحصول على إمدادات في انتهاك للعقوبات الدولية، وإن بيونج يانج تقترب يوما بعد يوم من امتلاك صاروخ طويل المدى قادر على الوصول إلى الولايات المتحدة».



وقال ترامب: «روسيا لا تساعدنا على الإطلاق فيما يتعلق بكوريا الشمالية»، مضيفًا: «ما تساعدنا فيه الصين تقوضه روسيا.. بكلمات أخرى، روسيا تعوض بعض ما تفعله الصين».