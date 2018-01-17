القاهرة : الخميس 18 يناير 2018
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الأربعاء 17/يناير/2018 - 11:19 م

«الشريف»: وحدات متنقلة من الشهر العقاري للأماكن النائية

المستشار محمود الشريف
المستشار محمود الشريف
حسام محفوظ
dostor.org/2025239

قال المستشار محمود الشريف المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنَّ الهيئة ستسير وحدات شهر عقاري متنقلة إلى أي مكان على مستوى الجمهورية ليس له فروع شهر عقاري أو محكمة ابتدائية، خاصة في أماكن التجمعات الصناعية.

وأكد المستشار محمود الشريف في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن الهيئة تلقت طلبات من مصانع بمدينة المحلة، وشبين الكوم، وكذلك العاشر من رمضان يطالبون بوحدات شهر عقاري، نظرًا للإقبال الشديد من التجمعات السكنية الموجودة هناك، والتي يبعد عنها مكاتب الشهر العقاري، ممن يصعب معها ظروف عملهم بالانتقال لمقار الشهر العقاري، فضلا عن أن محال إقامتهم في نفس دائرة عملهم، حيث ستتوجه مأموريات الشهر العقاري إليهم ليتمكنوا من عمل إقرارات التأييد لمرشحي الرئاسة.

وأضاف أنَّ الوحدات المتنقلة أو مأموريات الشهر العقاري تعمل بنفس آلية العمل بمكاتب الشهر العقاري الثابتة، موضحًا أنَّ الوحدة تتكون من موظفين وجهاز تابلت وطابعة ونماذج تأييد ومصدر كهرباء، وتستقبل المواطنين الراغبين في عمل إقرارات التأييد.

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