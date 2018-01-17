القاهرة : الخميس 18 يناير 2018
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اقتصاد
الأربعاء 17/يناير/2018 - 11:18 م

«جمارك شرم الشيخ» تحبط تهريب كمية من النقد المصري

«جمارك شرم الشيخ»
دعاء أبو العزم
dostor.org/2025238

تمكّن رجال الجمارك بمطار شرم الشيخ، برئاسة محمد يوسف، بالتنسيق مع شرطة مطار شرم الشيخ من ضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من النقد المصرى، بالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

جاء ذلك أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب رحلة طائرة خطوط مصر للطيران رقم 575 مصر المتجهة للكويت اشتبه محمد شقران مأمور تفتيش الركاب فى الراكب المصرى هـ.ف.ح، مصرى الجنسية مسافر للكويت.

تم تكليف صبرى حسانين ومحمد دغيدي وأحمد عبدالرؤوف مأمورى الجمارك بتفتيش حقائبه، حيث تم العثور على مبلغ 370 ألف جنيه مصرى مخفاة داخل كتابين مفرغين بالحقيبة التى يحملها.

قرر أحمد الصباح حامد، مدير عام جمارك الفروع، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 2 لسنة 2018 والتحفظ على المبلغ.

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