برلماني: خطاب السيسي يؤكد أنه رجل المرحلة

قال أشرف رشاد عثمان، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، وعضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مؤتمر "حكاية وطن" يثبت أنه رجل المرحلة وخطابه يتسم بالمصارحة والشفافية، مشيرا إلى أن إنجازاته واضحة للجميع ولا ينكرها إلا أعداء الوطن.



وأضاف عثمان، فى بيان، أن الرئيس استعرض الإنجازات فى مشروعات الطرق والبنية التحتية وقطاعات الزراعة والإسكان والصحة والتعليم، ودعمه للشباب، فضلا عن تحسن الاقتصاد، مشيرا إلى أن الشعب المصرى يشعر بالفخر بما حققه الرئيس من إنجازات.



وأشار نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إلى أن الرئيس أكد احترامه للمصريين ونسب الإنجازات لهذا الشعب الذى تحمل الكثير ومن ضمنها الإصلاح الاقتصادي، مؤكدا أن الرئيس لم يدخر جهدا فى بناء الوطن واتخذ قرارات جريئة رغم أنه يعلم أنها ستؤثر على شعبيته فى الشارع المصرى.



وتابع أن الرئيس أكد دعمه مجددا للمرأة المصرية فى خطابه الذى وصفها بضمير الأمة النابض، مشيرا إلى أنه على جموع الشعب النزول فى الانتخابات المقبلة لإبهار العالم، ولاستكمال مسيرة البناء والتنمية مع الرئيس السيسى.