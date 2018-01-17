شاهد.. يابانية ترسم لوحة فنية على ظهر جمل في الهند

رسمت حلاقة يابانية تدعى «ميغومي تاكيتشي» صورا رائعة على إحدى الجمال، مستعينة فقط بمقص صغير للشعر.



واستخدمت «ميغومي تاكيتشي» مهاراتها ليس في الحلاقة فقط إنما في الفن لتخرج لوحة بديعة على جسد جمل بالكامل، وذلك حسب ما رصدت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية في تقرير لها اليوم.



وتظهر لقطات رائعة لتاكيتشي وهي تقص شعر الجمل الخشن، لإنتاج تصاميم متقنة تمتد بطول جسم الجمل حتى عنقه، فيما يجلس الحيوان الصبور مسترخيا وكأنه يستمتع باللوحة الجميلة على جسده، ليتناول الطعام في صمت.



وجاءت اليابانية البالغة من العمر 30 عاما، إلى راجاستان في الهند على مدى السنوات الخمس الماضية لتشارك في مهرجان بيكانير للجمال فى المنطقة الغربية، وذلك للاحتفال بـ"سفينة الصحراء"، وتشمل الاحتفالات أيضا سباقات للجمال، وركوب الخيل وأداء رقصات بهم.



وفازت تاكيتشي بالجائزة الثانية في مسابقة فن قص الشعر للجمال في المهرجان الذي استمر من الاثنين إلى الثلاثاء الماضي.