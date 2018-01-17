إحباط تهريب 370 ألف جنيه بحيازة راكب متجه للكويت بمطار شرم الشيخ

تمكنت السلطات الجمركية الجمارك بمطار شرم الشيخ الدولي برئاسة محمد يوسف، مدير الجمرك، بالتنسيق مع شرطة المطار من ضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من النقد المصري بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته، وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.



واشتبه محمد شقران مأمور تفتيش الركاب في الراكب المصري «ه. ف. ح»، مصري الجنسية، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب رحلة طائرة خطوط مصر للطيران رقم 575 مصر المتجهة للكويت، حيث تم تكليف كلًا من صبري حسانين ومحمد دغيدي وأحمد عبدالرؤوف، مأموري الجمارك، بتفتيش حقائبه، حيث تم العثور على مبلغ 370 ألف جنيه مصري مخفاة داخل كتابين مفرغين.



وقرر أحمد الصباح حامد مدير عام جمارك الفروع، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 2 لسنة 2018 والتحفظ على المبلغ.