«صحة المصريين الأحرار» تناقش حبس الأطباء لأخطاء مهنية

عقدت لجنة الصّحة بحزب المصريين الأحرار، الأربعاء، اجتماعها، برئاسة الدكتورة مها حليم، بحضور الدكتور مجدي طلعت وكيل اللجنة، والدكتورة إيمان إسكندر وعدد من الأعضاء.



ناقش الأعضاء خلال الاجتماع المسئولية الطبية وحبس الأطباء لأخطاء مهنية، حيث خلص الاجتماع إلى مقترح بتأسيس محكمة فنية طبية ترفع إليها الشكاوى ضد الأطباء لتحديد الخطأ المهني هل سببه الإهمال أم مضاعفات.



وفي حال صدور حكم بإدانته تؤخذ ضده الإجراءات اللازمة وتحول الشكوى إلى المحكمة للحق الجنائي

كخطوة أولى تحول دون حبس الطبيب على ذمة التحقيق.