القاهرة : الخميس 18 يناير 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
ads
02:04 م

حلقة «هيكل ولميس الحديدي» ضمن أحراز «التخابر»
12:13 م

تجديد حبس المتهمين بالاتجار في الأعضاء البشرية بعين شمس
11:47 ص

«الهيئة الوطنية» تعد قائمة بالقضاة المشرفين على الانتخابات الرئاسية
07:57 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 19
07:44 ص

إرهابي ليبى يعترف بالمشاركة فى 50 عملية اغتيال ضد الجيش
03:40 ص

صحيفة إماراتية: الدوحة تقف وراء الهجوم على قاعدة معيتيقة الليبية
12:58 ص

ريهام سعيد تشن هجومًا على محمد رمضان
12:22 ص

وفد عسكرى يمنى رفيع المستوى يصل القاهرة
02:59 م

«السيسى» يبحث مع أمين «التعاون الإسلامى» سبل تكثيف التعاون الإفريقي العربى
02:17 م

معاون مباحث عين شمس يرفض مليون جنيه رشوة من متهم لتهريبه
11:05 ص

«ابتزاز جنسى» يكشف الطالب «الخسيس» بأسيوط بعد تلقيه «علقة ساخنة»

07:54 ص

الأرصاد: طقس اليوم مائل للبرودة.. والعظمى بالقاهرة 18
أحزاب ونقابات
الأربعاء 17/يناير/2018 - 11:04 م

«كلنا معاك من أجل مصر»: خطاب السيسي اتسم بالشفافية

الدكتور محمد منظور
الدكتور محمد منظور
أشرف لاشين
dostor.org/2025232

قال الدكتور محمد منظور، المنسق العام لحملة كلنا معاك من أجل مصر التي تطالب عبدالفتاح السيسى بالترشح لولاية ثانية إن الخطاب الذي ألقاه اليوم رئيس الجمهورية للشعب في فعاليات مؤتمر "حكاية وطن" اتسم بالشفافية والصراحة تجاه القضايا التي عاصرتها مصر في السنوات الأخيرة الماضية.

وأضاف منظور، لـ"الدستور"، أن خطاب الرئيس شمل الحديث عن محاور مختلفة أهمها مواجهة الفتن حين أكد أن أبناء الشعب المصري استطاع بوعيهم العميق وبصيرتهم النافذة أن ينقذوا بلادهم من مسار مظلم تحيطه، نظرًا لاقتتال داخلي ومؤامرة تسعى لتفكيك دعائم الدولة وإفشالها وإنهاك مؤسساتها، مؤكدًا أن الرئيس أشاد بوعي المصريين في مواجهة ظاهرة الإرهاب الغاشم حين أكد أن أبناء الوطن خاضوا حربًا ضد الإرهاب بشجاعة وبذلوا تضحيات هائلة في معركتهم لإعادة الأمن والاستقرار ضد أعداء الحياة والإنسانية.

كما أكد رئيس جمعية من أجل مصر أن البلاد أجهضت العديد من المُخططات الدولية التي كانت تستهدف النيل من استقرارها.

اقرأ أيضًا
منذ 3 أيام

«أزمة المحامين».. فرع غرب الإسكندرية يجدد عضوية الأعضاء دون استيفاء شروط النقابة العامة

منذ 9 شهر

براءة 4 أعضاء مفصولين من حزب الوفد وموظفين من استعراض القوة

منذ 9 شهر

المصريون بالخارج يناشدون السيسى لدعوتهم إلى مؤتمرات الشباب

منذ 9 شهر

نقيب المحامين يوضح موقفه من قانون الطوارئ

منذ 9 شهر

سامح عاشور يكشف عن وضع النقابة المالي وحقيقة إفلاسها

منذ 9 شهر

بالفيديو.. خبير أمني يطالب بتطبيق قانون الطوارئ الأمريكي بمصر

الآن

الشوباشي: السيسي ورث منزلًا بلا جدران ويريدون منه تحويله لـ«فيلا»

أبرزها التورط في محاولة اغتيال مبارك.. 5 معلومات عن وزير الخارجية السوداني الجديد

شاهد.. تفاصيل 10 أرقام ذكرها السيسي في «كشف حساب» الرئاسة

شطب أيمن نور من «الصحفيين» و«المحامين».. قريبًا

الأكثر قراءة

أبرزها التورط في محاولة اغتيال مبارك.. 5 معلومات عن وزير الخارجية السوداني الجديد

عاجل.. البشير يقبل استقالة وزير الخارجية السوداني

«فضيحة ترامب».. ممثلة إباحية: مارست الجنس مع رئيس أمريكا (فيديو)

ماذا يفعل رئيس الوزراء الإثيوبي في القاهرة؟

ألبومات الصور

جسار وكفوري ومايا دياب يلتقون رئيس مجلس الوزراء اللبناني (صور)

أبطال «خلاويص» يحتفلون بالعرض الخاص للفيلم (صور)

السيسي.. حكاية وطن

بالصور.. أحمد عيد يصل العرض الخاص لـ«خلاويص»

نجم الساعة

علي الغزولي.. الرجل الذي سجَّل تاريخ مصر من شُرفة منزله

ads
الأكثر قراءة

أبرزها التورط في محاولة اغتيال مبارك.. 5 معلومات عن وزير الخارجية السوداني الجديد

عاجل.. البشير يقبل استقالة وزير الخارجية السوداني

«فضيحة ترامب».. ممثلة إباحية: مارست الجنس مع رئيس أمريكا (فيديو)

ماذا يفعل رئيس الوزراء الإثيوبي في القاهرة؟

كشكول

75 جنيها يوميا "مصروف" الطالب في الأنشطة الجامعية..تعرًف على اللائحة

التعليم تعلن نتيجة امتحانات النقل الإعدادي والثانوي إليكترونيا

تعرف على شروط قبول الجامعات الخاصة والأهلية لـ"التبرعات والمنح"

أبو ستيت ينفي تحديد "سقف زمني" للإنتهاء من قانون الجامعات الخاصة

السيسي:الكليات الجامعية زادت من 292 إلى 450 كلية في 4 سنوات

ads
منوعات

منها «ترسانة الأسلحة» و«محاربة الإرهاب والفساد».. أهم 5 ملفات في «حكاية وطن»

شاهد.. «دجاج ياباني» طول ذيله 8 أمتار

«واجهوا الحياة بالطبخ».. 6 قصص لرجال يجيدون الطهي (صور)

المثقف

الأحد.. تكريم رموز الفن الشعبي في مصر ببيت السحيمي

ولاد الكار

مكرم محمد أحمد: حديث السيسي يؤكد ثقته في الشعب المصري

الأبراج اليوم

3 تصرفات تجعلك تفوزين بقلب حبيبك «الثور»

الصحة

كل ما تريد معرفته عن «ورم مورتون للأعصاب»

الدستور على فيسبوك
ads