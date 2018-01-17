«كلنا معاك من أجل مصر»: خطاب السيسي اتسم بالشفافية

قال الدكتور محمد منظور، المنسق العام لحملة كلنا معاك من أجل مصر التي تطالب عبدالفتاح السيسى بالترشح لولاية ثانية إن الخطاب الذي ألقاه اليوم رئيس الجمهورية للشعب في فعاليات مؤتمر "حكاية وطن" اتسم بالشفافية والصراحة تجاه القضايا التي عاصرتها مصر في السنوات الأخيرة الماضية.



وأضاف منظور، لـ"الدستور"، أن خطاب الرئيس شمل الحديث عن محاور مختلفة أهمها مواجهة الفتن حين أكد أن أبناء الشعب المصري استطاع بوعيهم العميق وبصيرتهم النافذة أن ينقذوا بلادهم من مسار مظلم تحيطه، نظرًا لاقتتال داخلي ومؤامرة تسعى لتفكيك دعائم الدولة وإفشالها وإنهاك مؤسساتها، مؤكدًا أن الرئيس أشاد بوعي المصريين في مواجهة ظاهرة الإرهاب الغاشم حين أكد أن أبناء الوطن خاضوا حربًا ضد الإرهاب بشجاعة وبذلوا تضحيات هائلة في معركتهم لإعادة الأمن والاستقرار ضد أعداء الحياة والإنسانية.



كما أكد رئيس جمعية من أجل مصر أن البلاد أجهضت العديد من المُخططات الدولية التي كانت تستهدف النيل من استقرارها.