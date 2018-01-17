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عالم
الأربعاء 17/يناير/2018 - 11:02 م

«البشير» يوجه سفير بلاده لدى القاهرة بحل القضايا الخلافية

عمر البشير
عمر البشير
وائل خورشيد
dostor.org/2025230

وجه الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم الأربعاء، سفير بلاده لدى القاهرة عبدالحليم عبدالمحمود، بالعمل على حل القضايا الخلافية العالقة مع مصر التي تسببت في استدعائه للخرطوم.

واستدعى السودان في الرابع من يناير الحالي سفيره لدى القاهرة في تصاعد جديد لحالة التوتر بين الخرطوم والقاهرة.

وقال سفير السودان لدى القاهرة عبدالمحمود عبدالحليم عقب لقائه البشير في اجتماع مغلق ببيت الضيافة، حسب «سودان تربيون» إن اللقاء تناول أوضاع العلاقات السودانية المصرية حاليًا والأوضاع في الإقليم والمنطقة، مضيفًا أن الرئيس وجه بالعمل على حل القضايا العالقة مع مصر التي استوجبت استدعاء السفير.

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