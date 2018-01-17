القاهرة : الخميس 18 يناير 2018
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المثقف
الأربعاء 17/يناير/2018 - 11:01 م

رسميًا.. DMC ترعى مبادرات معرض الكتاب

هيثم الحاج علي
هيثم الحاج علي
حسام الضمراني
dostor.org/2025229

وقّع الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة للكتاب، اليوم الأربعاء مع هشام سليمان، رئيس شبكة DMC، عقد رعاية الشبكة لبرنامج «أنا متطوع» الخاص بالمتطوعين الشباب فى معرض الكتاب.

وللمرة الأولى يكون هناك برنامج تطوع موحد بمعرض القاهرة الدولي للكتاب تديره الهيئة، وكذلك مسابقة المبادرة وهى جائزة لأفضل المبادرات والمشاريع الشبابية في مجالات الثقافة والفنون المقرر انعقادها خلال معرض الكتاب.

وتنطلق فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب في الفترة من 27 يناير حتى 10 فبراير المقبل، بمشاركة الجزائر دولة ضيف الشرف المهرجان، وكذلك 27 دولة منها 15 دولة عربية و2 إفريقية و10 دول أجنبية و848 ناشرًا منهم 367 ناشرًا عربيًا و10 أجانب و2 أفارقة.

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