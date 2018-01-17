«صناعة الدواء»: زيادة الأسعار ستصب في صالح توفير الدواء للمواطن المصري

أكد الدكتور أسامة رستم نائب رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، أن الزيادة الجديدة في أسعار الدواء شملت الأصناف التي ليس لها مثائل أو أعداد مثائلها قليلة، وذلك بعد تقدم الشركات بطلبات رفع أسعار الأصناف التي تحقق لها خسائر لوجود فرق كبير بين تكلفة إنتاجها وسعر بيعها للجمهور.



وأشار في تصريح لـ «الدستور» إلى أن الزيادة الجديدة ستصب في صالح توفير الدواء للمواطن المصري بعد تلافي خسائر الشركات من إنتاج بعض الأصناف، كما أن الزيادة التي شملتها الأصناف الجديدة بسيطة.



وأضاف أن وزارة الصحة لا ترفع أسعار الدواء إلا بعد التأكد من تحقيقها خسائر للشركات، وزيادتها لتحقيق ربح مسموح به، ثم يتم اعتمادها رسميًا من جانب وزير الصحة والسكان.



وأكد أن الأصناف التي تمت زيادتها تضم أغلبها أدوية الأمراض المزمنة وأدوية القلب، لافتًا إلى أن وزارة الصحة سترسل قائمة الأدوية التي تمت زيادتها مباشرةً إلى الشركات.



وأضاف أن الزيادة تراعى عناصر التكلفة التي ارتفعت وتراعى مدى الحاجة لهذه الأصناف، مشيرًا إلى أن لجنة التسعير من مصلحتها أن تكون هناك زيادة معقولة في حدود من 10% إلى 50% من الأسعار قبل الزيادة، مؤكدًا أن الزيادة لا تتعارض مع تصريحات وزير الصحة بشأن زيادة أسعار الدواء خلال 2018، حيث إن الأعداد التي تمت زيادتها بسيطة وليست موجة سعرية شملت آلاف الأدوية، كما حدث في الزيادتين السابقتين، كما أن الشركات طلبت زيادة أسعار الدواء في موجة ثالثة إلا أن الوزير رفض.