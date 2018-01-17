«الصيادلة» تشارك في افتتاح مركزين للمعلومات الدوائية بمستشفى الدمرداش

شاركت نقابة الصيادلة في حفل افتتاح مركزين للمعلومات الدوائية بمستشفى الدمرداش، وذلك بمركزي الجراحة والباطنة، بحضور الدكتور جورج عطاالله عضو مجلس النقابة العامة للصيادلة، والدكتور محمد الشيخ نقيب صيادلة القاهرة.



وشارك في الافتتاح أيضًا الدكتور محمود شوقي المتيني عميد كلية طب جامعة عين شمس، والدكتور محمد أيمن صالح مدير المستشفيات الجامعية، والدكتور آسر مصطفى العفيفي مدير مستشفى الدمرداش، والدكتورة إيمان فتحي مدير عام إدارة الصيدلة بالمستشفى.