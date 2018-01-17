أبطال «خلاويص» يحتفلون بالعرض الخاص للفيلم (صور)

احتفل صُناع وأبطال فيلم "خلاويص"، مساء اليوم، بالعرض الخاص للفيلم بمجمع سينمات داندى مول بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور أبطال الفيلم أحمد عيد وأيتن عامر ومحسن منصور ومحمد ثروت وأحمد فؤاد سليم والمطرب نادر أبوالليف وحمادة بركات والمؤلف لؤي السيد والمخرج خالد الحلفاوي.



وقال أحمد عيد، إنه يحرص على تقديم الكوميديا السوداء المرتبطة بالواقع المحيط بالمجتمع كي تكون المتنفس للجمهور.



وأضاف عيد، أنه يقدم دور سائق يحتك بالمواطنين وتتوالى الأحداث الكوميدية المعتمدة على الموقف.



وأكدت أيتن عامر، أنها تحمست لتقديم الفيلم لأنها تظهر بدور محامية لأول مرة في مشوارها الفني، مشيرة إلى سعادتها بالتجربة الثانية مع الفنان أحمد عيد في السينما.



وأشار الفنان محسن منصور إلى أنه يلعب دور مجرم يلتقي الفنان أحمد عيد، ضمن أحداث العمل وتتوالى المواقف الكوميدية.