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أحزاب ونقابات
الأربعاء 17/يناير/2018 - 10:41 م

رئيس «الوطنية لحقوق الإنسان»: مصر تقول للعالم إنها لن تنكسر

محمد عبد النعيم
محمد عبد النعيم
محمد الشريف
dostor.org/2025219

قال محمد عبد النعيم، رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان، إن مصر اليوم تقدم نموذجا للعالم بأنها لم تنكسر ولم تتراجع عن حلمها باصطفاف الشعب وراء القوات المسلحة والرئيس في إنجاز ١١ ألف مشروع، في 4 سنوات يعتبر رقما قياسيا بمعدل ٣ مشروعات يوميًا.

وأضاف عبد النعيم، في تصريح لـ«الدستور»، أن مؤتمر حكاية وطن أرسل رسائل عدة إلى العالم أن المصريون يسطرون التاريخ ويعيدون الحضارة التي تراجعت على مدار ٦٠ عاما، موضحا أن السيسي يقدم اليوم كشف حساب إلى المصريين، ويؤكد للشعب أنه كان صادق في حلف اليمين بمحافظته على الشعب وسلامة أراضيه.

وأوضح أن خطاب الرئيس حمل رسالة بأنه ليس وحده من حقق الانجازات بل بالشعب كله بصبره، وفضل جهده وتحمله كل المعاناة التي يمر بها، مشيرا إلى أن ما جاء من إشارات هامة في خطاب الرئيس وما احتواه فيلم حكاية وطن يوضح أن مصر قائدة قطار التنمية. وبدء عهد الحصاد بعد السنوات السبع العجاف.

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