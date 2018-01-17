رئيس «التجمع»: السيسي حرص على أن ينسب الإنجازات للمصريين لا لشخصه

قال سيد عبدالعال رئيس حزب التجمع، وعضو مجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان حريصًا على أن ينسب المجهود والانجازات التى تمت فى الفترة السابقة إلى الشعب المصرى، مؤكدا أنها لم تكن جهود فردية وإنما قوة الشعب المصرى هي العامل الرئيسي فى ذلك.



وأضاف عبدالعال فى تصريح خاص لـ«الدستور»، أن الرقم الذي ذكره السيسي وهو 2 ترليون جنيه حجم الإنفاق فى مشاريع قومية كبرى، وهو ما يعادل تقريبا 100 مليون دولار، وهو رقم كبير جدا فى فترة زمنية 3 سنوات ونصف، وهذا يعبر عن طاقة تشكيل كبرى تمت خلال هذه الفترة سواء فى البنية الأساسية والطرق والكهرباء والصناعة والزراعة أو الحماية الاجتماعية وتطوير العشوائيات والإسكان الاجتماعى والصرف الصحى ومياه شرب



وأوضح رئيس الحزب، أن الرئيس أكد أنه كان يقود هذه العملية ليس من أجل أن تنسب له ولكن مثلما قال: «إنه لن يتركها لمن يأتى بعده غارقة، وإنما يتركها ببنية اقتصادية واجتماعية يمكن البناء عليها إذا لم يكن هو الرئيس لفترة ثانية وهو تجرد لم نعهده، وأنه كان يرى ضرورة الاصلاح الاقتصادي وفتح تلك الملفات مجتمعة ويتحمل مشقتها على كاهله من أجل مصر ونحن دخلنا فى مرحلة جني الثمار».