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المرأة و الطفل
الأربعاء 17/يناير/2018 - 10:34 م

«سيدة محمد».. تهدي الكون بزهورها العطرة كل يوم

«سيدة محمد».. تهدي
كتبت - ناهد سمير
dostor.org/2025215

تُهادي الكون بالزهور كل يوم، عبر نافذتها بشارع محمد محمود، بمنطقة وسط البلد، تقاوم ببساطة ورقة ما يدور حولها، زهورها تكشف الكثير عن شخصيتها، ويرى كل من مر بهذا الشارع تلك الشقة في الدور الثاني، التي تزين وجهتها الخارجية زهور متنوعة.

فور أن يراها المارة، يرفعون رؤوسهم، لكونها الشقة الوحيدة بتلك العمارة التي تنبض بالحياة، ويُعلن مالكيها عن وجودهم داخلها بإنارة الضوء الأصفر ليلًا في الغرف المُطلة على الشارع، يحدث كل ذلك بفضل هذه السيدة، التي يُحبها كل من رأها صدفة، دون أن يعلموا عنها أي شئ، سوى حملها لقارورة مياه تروي بها الزهور في حنو، وكأنها تُقبِل أطفالها بشغف.

تسير يمينًا ويسارًا لتطمئن عليهم، ثم تعود للداخل مرة أخرى، تُطل أحيانًا بخصلات شعرها البُنية، مُرتدية جلباب «بيتي» تكسوه الزهور أيضًا، مما يكشف عن عشقها لتلك النباتات الرقيقة.

وفي بعض الأحيان تخرج ابنتها لتشاركها الاهتمام بالزهور، في الوقت الذي تنشغل فيه الأم بإنهاء بعض الأمور المنزلية، أو أثناء وجودها خارج المنزل.

بجوار عمارة «عاشقة الورد»، مقاهي، يُملي الجالسين بها نظرهم بجمال الزهور، وألوانها، ويتساءلون من في ظل هذا العالم الذي تحكمه السرعة، لا يزال يهتم بالزهور لهذه الدرجة، ويحسدها بعضهم لقدرتها على الاستمرار فيما اعتادت عليه، وتبدو من اهتمامها بالزهور وكأنها تحيا طالما أنهم على قيد الحياة.

أمور بسيطة يقوم بها أشخاص قد لا نعرفهم عن قرب، ولكنها تترك في أنفسنا أمل وتدفعنا لنُقدم لأنفُسنا وللكون هدية كل يوم، لتُشرق شموس الأمل، ويبدو اليوم أكثر اختلافًا عن سابقه.

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