محمد فودة يرد على فريد الديب بشأن وزير الأوقاف

◘ رسائل محمد فودة لـ أحمد موسى في «على مسئوليتي»:

○ أقول لـ فريد الديب لاداعى للمزايدة على العمل الرقابي

○ لم أظهر فى وسائل الإعلام عقب براءتي فى قضية وزير الزراعة

○ حرصت على مداخلة صدى البلد للرد على المغالطات بشأن وزير الأوقاف



قال الإعلامى محمد فودة إنه لا صحّة لما تردّد مؤخرًا حول اقحام اسم وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة فى القضية المتهم فيها وزير الزراعة الأسبق صلاح هلال والتى صرح بها المحامى فريد الديب.



وأضاف فودة، فى مداخلة هاتفية مع أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتى بالمذاع على قناة «صدى البلد»: «إننى لم أذكر اسم وزير الأوقاف خلال التحقيقات وأن التحريات لم تذكره، فلماذا يتم ذكر اسمه فى هذا التوقيت؟، فهو رجل وطني لم تشوبه شائبة».



وشدد فودة على أنه لا أحد فوق القانون: «ظهرت فى وسائل الإعلام بعد تبرئة ساحتي من قضية وزير الزراعة، لكننى حرصت على المداخلة اليوم حتى أظهر الحقيقة واقف فى مواجهة المغالطات التى ذُكرت فى حق وزير الأوقاف، ولا أعرف ما الدّاعي للزج بأسماء مواطنين شرفاء وآخرين تم تبرأتهم فى تلك القضية والعودة للكلام مجددًا فى هذا الأمر من المحامى فريد الديب».



وواصل: أتعجّب من تصريحات المحامى فريد الديب فى الوقت الذى نرى فيه الأجهزة الرّقابية تضرب بيد من حديد على أى فاسد، فهل مِن المعقول أن تترك أي فاسد فى أى موقع»، مطالبًا «الديب» بعدم المزادية على العمل الرقابي: «مالهاش داعي».



واختتم محمد فودة تصريحاته المتلّفزة بالإشادة بمؤتمر حكاية وطن، مشددًا على أن إنجازات الرئيس خير شاهد على نجاحه: «الشعب المصرى يقف وراء قائده ويعلم حجم الجهد المبذول»، معربًا عن سعادته بالفيلم الرائع "حكاية وطن" للمبدع أحمد فؤاد سليم الذى جسّد بصورة إبداعيّة وحرفية ومهنية عالية تلك الحقبة التاريخية من تاريخ مصر فى الولاية الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسى.