محمد رمضان: أفتخر بتجسيد دور شهيد رفح في «سري للغاية»

أعلن الفنان محمد رمضان، عن شخصيته التي يجسدها في الفيلم السينمائي «سري للغاية»، للمخرج محمد سامي.



وكتب «رمضان»، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «توضيح للأخبار الغير صحيحة عني في فيلم سري للغاية.. أنا أجسد شخصية جندي الصاعقة المصرية حسن الذي استشهد في كمين رفح وهو صائم.. وأتشرف وأفتخر بتجسيدي لشخصية الفدائي الصعيدي المصري».



«سري للغاية» تدور أحداثه حول أحوال مصر من فترة ثورة 25 يناير حتى ما بعد ثورة 30 يونيو، والأحداث المؤسفة التي حدثت خلال ذلك من حادث اختطاف الجنود المصريين وحادث رفح وغيرهما.



ويشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم، أبرزهم: أحمد السقا، محمد رمضان، أحمد رزق، نبيل الحلفاوى، محمود حميدة، خالد الصاوى، أحمد بدير، وهو من تأليف وحيد حامد، وإخراج محمد سامي.