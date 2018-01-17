«الحركة الوطنية» ينفي دعم حملة شفيق لـ عنان في «الرئاسة»

نفى اللواء رؤوف السيد، الرئيس المفوّض لحزب الحركة الوطنية، ما تردّد من دعم حملة شفيق السابقة للمرشّح الرئاسي المحتمل الفريق سامي عنان، مشددًا على أنه لم يعد هناك ما يسمّى بحملة الفريق شفيق بعد ما قرر عدم خوض الانتخابات الرئاسية.



وقال رؤوف، لـ"الدستور"، إن حزب الحركة الوطنية كان يدعم شفيق؛ لأنه رئيس حزب ولا توجد أسباب تدفع الحركة الوطنية لدعم سامي عنان أو غيره بجمع توكيلات لترشحه لانتخابات 2018.



كانت صفحة بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» تحمل اسم الفريق شفيق رئيسًا لمصر قد زعمت أن حملة الفريق شفيق قررت جمع توكيلات تأييد لسامى عنان للترشح لانتخابات الرئاسة، داعية المواطنين لعمل توكيلات تأييد له.