«التضامن»: التعاون مع «طب عين شمس» لتوفير العلاج لمرضى الإدمان المصابين بأمراض أخرى

قال عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن التعاون مع كلية الطب بجامعة عين شمس يمكن الصندوق من تطوير الخدمة المقدمة لمرضى الإدمان المصابين بفيروس سي أو الإيدز.



وأضاف عثمان في تصريحات له عقب توقيعه بروتوكول تعاون بين صندوق مكافحة الإدمان وجامعة عين شمس، لتوفير العلاج لمرضى الإدمان المصابين بفيروس نقص المناعة «الإيدز» والحالات الحرجة، أنه بموجب البروتوكول يمكن إحالة الحالات الحرجة أو من يعاني من تشخيص مزدوج الإدمان مع مرض نفسي آخر إلى العلاج داخل كلية الطب جامعة عين شمس.