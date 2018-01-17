برلماني: السيسي صارح الشعب المصرى بالحقائق

أشاد الدكتور أيمن أبوالعلا، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم فى مؤتمر الشباب حكاية وطن التى أكد فيها مصارحته للشعب المصرى عن كل ما تحمله من أجل عودة الدولة المصرية، موجّهًا شكره وتقديره للشعب المصرى، لافتًا إلى أن الرئيس كشف بالأرقام كم الإنجازات التى تم تحقيقها على مدار السنوات الماضية ناسبًا هذا النجاح إلى المصريين.



وأضاف أبوالعلا، فى بيان الأربعاء، أن الرئيس أكد أن ماتم من إنجازات لم يتحقق بفرد، لكنه بشعب مصر وأن لدينا القدرة على رسم ملامح المستقبل بكل قوة لأننا نمتلك قرارنا وسيادتنا، مضيفًا أن أثبت للعالم أن مصر على طريق المستقبل نحو بناء دولة لديها القدرة على مواجهة التحديات التى تواجهها بعزيمة وصبر شعبها.



وواصل أبوالعلا أن الرئيس السيسى قدم مصر بصورة جديدة للعالم وعودتها للريادة إقليميًا ودوليًا من خلال الانفتاح على العالم، مشيرًا إلى أن الرئيس خاطب الشباب اليوم، مؤكدًا ثقته فى أبناء مصر.