أسعار الدواجن اليوم.. و«البانيه» بـ70 جنيهًا

شهدت أسعار الدواجن، اليوم الأربعاء، استقرارًا في الأسواق، حيث تراوح سعر صدور البانيه من 60 - 70 جنيهًا للكيلو.



وسجلت «أوراك الدواجن» سعرًا يبدأ من 27 إلى 30 جنيهًا للكيلو، بينما سجلت الدواجن البيضاء 26 جنيهًا للمستهلك، فيما سجلت 21 جنيهًا بسعر المزرعة.



وسجل سعر الدواجن البلدي 36 جنيهًا، فيما سجلت 30 جنيهًا بسعر المزرعة، وسعر الدواجن «الساسو» 30 جنيهًا للمستهلك، مقابل 26 جنيهًا بسعر المزرعة للكيلو الواحد.