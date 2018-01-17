بابا الفاتيكان يزور سجنًا للنساء في تشيلي

زار قداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، سجنًا للنساء في سانتياغو وذلك أثناء زيارته إلى تشيلى.



وقال بابا الفاتيكان: "إنّه لأمر مهمٌّ بالنسبة لي أن أتقاسم هذا الوقت معكم وأكون قريبًا من العديد من إخوتنا الذين قد حُرموا اليوم من حريّتهم.



وتابع: "في هذه اللحظة يذكّرني قلبي بقول يسوع: مَن كانَ مِنكُم بلا خَطيئة، فلْيَكُنْ أَوَّلَ مَن يَرميها بِحَجَر! (يوحنا 8، 7)، هو يدعونا للتخلّي عن المنطق الذي يقسم الواقع إلى صالحين وأشرار، لندخل في تلك الديناميكيّة الأخرى القادرة على أن تأخذ على عاتقها الهشاشة والمحدوديّة والخطيئة لتساعدنا للمضي قدمًا".











