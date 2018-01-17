أوهام قطر ورهاناتها الخاسرة.. تنظيم الحمدين يعيد أزمته لنقطة الصفر

قال مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، إنّ قطر لا تزال غارقة في أوهامها، متصورة أن بمقدورها الخروج من العزلة التي وضعت نفسها فيها بإثارة الأزمات والمشكلات مع جيرانها، من دون أن تعالج الأسباب الحقيقية لأزمتها الحالية مع دول المقاطعة، خاصة فيما يتعلق بموقفها الداعم للتطرف والإرهاب أو في تدخلاتها في شؤون العديد من دول المنطقة.



وأشار المركز في نشرته اليومية تحت عنوان "أوهام قطر ورهاناتها الخاسرة"، إلى أنّ آخر هذه الأزمات قيام مقاتلات قطرية باعتراض مسار طائرتين مدنيتين إماراتيتين خلال رحلتيهما الاعتياديتين إلى مملكة البحرين، وذلك في تهديد سافر وخطير لسلامة الطيران المدني، وخرق واضح للقوانين والاتفاقيات الدولية المعنية.



أضاف أن هذا السلوك غير المسؤول، يكشف بوضوح أن قطر تعاني حالة من عدم الاتزان والارتباك الواضحين، فقد حاولت قبل أيام أن تلفت انتباه العالم إلى عزلتها، بالادعاء زورًا وبهتانًا اختراق طائرة عسكرية إماراتية مجالها الجوي، على أمل أن تتدخل القوى الكبرى لإيجاد حل لأزمتها مع دول المقاطعة، لكن أحدًا لم يلتفت إلى مزاعمها.



وتابع أن الدوحة حاولت مجددًا من خلال قيام مقاتلاتها عمدًا باعتراض مسار طائرتين مدنيتين إماراتيتين، لكنها فشلت أيضًا، بل وانكشفت أهدافها الخبيثة أمام دول المنطقة والعالم أجمع، خاصة أنها لم تعترض من قبل على استخدام الطائرات لهذه المجالات الجوية، ولم يتم إصدار أي إنذار بعدم الاستخدام.



وأكد المركز أن افتعال قطر لهذه الأزمات لا يعبر فقط عن حالة من الإحباط واليأس، بعدما فشلت كل رهاناتها على القوى الدولية، للتدخل لإنقاذها من المأزق الذي وضعت نفسها فيه، وإنما أيضًا يعبر عن إفلاس سياسي، وأنها تتعمد التصعيد وتحاول أن تعيد أزمتها مع دول المقاطعة إلى واجهة الأحداث مرة أخرى، بعدما أدركت أن هذه الدول لم تعد تولي هذه الأزمة أي اهتمام.



ولفت إلى أن قطر حاولت منذ اندلاع الأزمة مع دول المقاطعة في يونيو الماضي أن تصور للعالم أنها راغبة في حل الأزمة، ومنفتحة على أي جهود لحلها، لكنها في كل مرة كانت تراوغ وتناور وتتذرع بأوهام السيادة، وترفض الاستجابة للمطالب المشروعة لدول المقاطعة، على الرغم من أنها سبق أن وافقت على هذه المطالب نفسها لدى توقيعها اتفاق الرياض لإعادة السفراء عام 2013، والاتفاق التكميلي له عام 2014.



كما شدد على أن قطر أهدرت كل الفرص التي أتيحت لها لإثبات حسن نواياها، والعودة مرة أخرى إلى الإجماعين الخليجي والعربي، وتصرفت بعدم مسؤولية ومن دون أي رشادة، لهذا فإن عزلتها تتفاقم يومًا بعد الآخر، وتتزايد بالتبعية مؤشرات انهيار اقتصادها، في ظل هروب الاستثمارات الأجنبية، وتدني قيمة عملتها الوطنية.



وخلصت الى انه وبرغم المأزق الذي تواجهه قطر، والعزلة التي تعانيها، فإنها لا تزال تكابر وتعيش أسيرة أوهامها بأنها ضحية، وأنها تواجه حصارًا على اقتصادها وشعبها، على أمل استجداء التعاطف الدولي، للتدخل لحل أزمتها، متجاهلة أنها باتت مكشوفة للجميع، وأن مراوغاتها ومناوراتها في التهرب من استحقاقاتها لم تعد تنطلي على أحد، وأنها إذا أصرت على السير في الطريق نفسه والرهان على الخيارات الخاسرة نفسها، فلا تلومن إلا نفسها في وقت لن ينفع فيه الندم.